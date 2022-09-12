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2 yaşındaki İkra'nın kahreden ölümü

2 yaşındaki İkra'nın kahreden ölümü

Aksaray'da, evde oynarken devrilen komodinin altında kalan İkra Nur K.(2), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1666 sokakta bir evde meydana geldi. İkra Nur K., evde oynadığı sırada üzerine komodin devrildi. Bir süre sonra odaya gelen anne Özlem K., durumu fark edip kızı İkra Nur'u komodinin altından kurtarıp, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Minik İkra Nur, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İkra Nur, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kızlarının hayatını kaybettiği haberini alan aile acil servis önünde gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler aksaray komodin
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