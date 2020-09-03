2 yıldır babası tarafından şiddete uğruyor! Artık susmuyorum

21 yaşındaki Elif Çelik, İstanbul’da ailesiyle yaşıyor. İddiasına göre sıkıntıları 2 yıl önce başladı. Elif’in babası S. Çelik, o zamanlar hapishanedeydi. Elif iddiasına göre o dönemde, "Sizi öldüreceğim. O evi size mezar edeceğim. Sizi yaşatmayacağım" şeklinde tehditler alıyordu.

Babası bir süre sonra hapishaneden çıktı ve iddiaya göre tehditler o dakikadan sonra teşebbüse dönüştü. Elif, babası tarafından kendisine bıçak çekildiğini iddia etti. "Bir gün beni aradı. 'Aşağı iner misin Elif?' dedi. Aşağı indim ve apartmana saklandığını fark ettim. Bana orada bıçak gösterdi ve beni yukarıya çıkardı. İçimden 'ne yapabilir ki' dedim. Sonuçta yıllardır görmediğim biyolojik babam. 3 saat boyunca beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı" dedi.

Elif Çelik, bu olayın ardından ailesiyle birlikte babasından şikayetçi oldu. Şikayetin ardından babası S. Çelik'e elektronik kelepçe takıldı. Fakat iddiaya göre bu elektronik kelepçe de babasını engelleyemedi. İhlaller sonlanmayınca Elif, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Paylaşımı büyük ses getirdi.

Elif şiddete uğrayan bütün kadınlara, "Biz kadınlar sustukça başımızı öne eğdikçe bu olayların çok arttığını görüyoruz. Hiç bir kadın susmasın ben 2 yıl sustum. Artık susmuyorum" mesajını gönderdi.

Elif’in yaptığı paylaşımın ardından babası tutuklandı. Elif’in avukatları Furkan Akbulut ve Mehmet Zengin, S. Çelik'in tutuklanmasıyla ilgili CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu. Tutuklama sebebinin henüz kadına yönelik şiddet olmadığını belirten avukatlar, bu süreci takip edeceklerini ve yargıya güvendiklerini belirtti.