20 yaşındaki genç kız kumsalda ölü bulundu

Samsun'da kayıp olarak aranan 20 yaşındaki genç kadın, kumsal ölü bulundu. Yanında bir tabanca olan genç kızın intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

Sabah saat 06.30 sıralarında vatandaşlar, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANINDA TABANCA BULUNDU

Ekipler, hayatını kaybettiğini belirledikleri genç kızın kafasından vurulmuş olduğunu tespit etti. Şahsın 20 yaşındaki İ.N.A. olduğu tespit edildi. A.'nın yanında da tabanca bulundu. Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

KARDEŞİ KAYIP İHBARI YAPMIŞ

İ.N.A.'nın kardeşinin dün akşam kendisinden haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.