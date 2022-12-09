20 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 20 yaşındaki Baran T.'nin, yol kenarında cesedi bulundu. Gencin vücudunda darp izleri olduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi’nde 8 Aralık gecesi yürüyenler, yol kenarında birinin hareketsiz yattığını görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin, Baran T.’ye ait olduğu tespit edildi. Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi’nde oturduğu saptanan T.’nin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. T.’nin dövüldüğü, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine sopayla vurulduğu saptandı. Otopsinin ardından yakınlarınca alınan Baran T.’nin cenazesi, toprağa verildi. Jandarma ekipleri ise şüpheli ya da şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

DHA