20 yaşındaki üniversiteli genç kız arkadaş evinde ölü bulundu

Aydın'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Ş. arkadaşlarının evinde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Orta Mahalle 215 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden Melisa Ş., iddiaya göre arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21) ile sabah saatlerine kadar alkol aldı.

Sabaha doğru alkolün etkisiyle sızdıkları öne sürülen gruptaki K.E. ve A.Ş., akşam saatlerinde kendileri geldiklerinde Melisa Ş.’ün hareketsiz bir şekilde yattığı gördü.

Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Melisa Ş.'ün öldüğünü belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemenin ardından Melisa Ş.'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı

K.E. ve A.Ş’yi ifadelerine başvurmak üzere emniyete götüren polis, olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.(DHA)

DHA