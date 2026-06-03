20 yıllık sır çözüldü: Bir faili meçhul dosya daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun'da 2006'dan bu yana faili meçhul kalan kadın cinayetinin DNA eşleşmesiyle aydınlatıldığını duyurdu. Kimsesizler mezarlığına defnedilen cesedin Gülcan Y.'ye ait olduğu kesinleşirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'nin adli tarihine geçen faili meçhul cinayetlerden biri daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2006 yılından bu yana sırrını koruyan ve kamuoyunda büyük merak uyandıran bir kadın cinayetinin, titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda çözüldüğünü kamuoyuna duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2006 yılında kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Y.’ye ait olduğunun kesin olarak tespit edildiğini bildirdi.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini belirten Gürlek, söz konusu gelişmenin devletin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Araştırmaların kapsamının genişletildiğini kaydeden Gürlek, bin kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantılarının detaylı şekilde incelendiğini, yapılan DNA eşleşmesi sayesinde gerçeğin ortaya çıkarıldığını aktardı.

Gürlek, Gülcan Y.’nın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve adli sürecin başlatıldığını belirterek, soruşturmayı yürüten Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti.

İHA