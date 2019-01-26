Cep telefonunda kiralama dönemi başlıyor
Cep telefonunda kiralama dönemi başlıyor
50 kişinin öldüğü olayın ardından skandal sözler: Ölen halk değil, işçiler!
50 kişinin öldüğü olayın ardından skandal sözler: Ölen halk değil, işçiler!
Sınav günü, sınav yerlerinde nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması başlıyor
Sınav günü, sınav yerlerinde nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması başlıyor
Meteoroloji'den uyarılar art arda geldi!
Meteoroloji'den uyarılar art arda geldi!
Antalya’yı yine hortum vurdu; yaralılar var !
Antalya’yı yine hortum vurdu; yaralılar var !
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Tarihe damga vuran kehanetler O gizli teori ortaya çıktı...
Tarihe damga vuran kehanetler O gizli teori ortaya çıktı...
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandı...
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Ocak 2019 09:16

200 vatandaş saatlerdir kurtarılmayı bekliyor

Denizli'nin Tavas ilçesindeki kayak merkezinde, yoğun kar yağış ve tipi nedeniyle mahsur kalan 200 kişinin kurtarılması için gece yarısı ara verilen kurtarma çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde tekrar başladı.

200 vatandaş saatlerdir kurtarılmayı bekliyor
A+ A-

Nikfer Mahallesi'ndeki Denizli Kayak Merkezi'nde dün (cuma) saat 17.00 sıralarında başlayan etkili kar yağışı nedeniyle, kayak merkezine giden yol ulaşıma kapandı. Kayak Merkezi'ne gelen 30'u çocuk yaklaşık 200 kişi, yolun kapanmasıyla birlikte mahsur kaldı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, saat 03.00'e kadar yolun ulaşıma açılması için yoğun çaba harcadı. Ancak şiddetli kar yağışı ve tipi, görüş mesafesinin de sıfıra inmesiyle ekiplere geçit vermedi. Çalışmalara ara veren ekipler, kar kürüme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde tekrar başladı. 4 iş makinesi, 2 kar kürüme kamyonuyla yolu açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yolda kalan araçlar ise ekipler tarafından çekiliyor.

KAYAK MERKEZİNDE SABAHLADILAR

Mahsur kalan vatandaşlar ise, kayak merkezindeki sosyal tesislerde, gıda ve barınma imkanı sağlandı. Geceyi kayak merkezinde geçiren vatandaşlar, dağıtılan battaniyeler ve montlarıyla, masa, sandalye ve yerde uyudu. Çocuklar ise, anne ve babalarının kucaklarında sabahladı. Ekiplerin, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için başlayan hummalı çalışması sürüyor.

 
 
 

kayakçıllar , mahsur , kar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM