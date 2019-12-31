  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 31 Aralık 2019 10:33

#2019 bitiyor ama #kadıncinayeti bitmiyor: 19 yaşındaki genç anne bebeğinin yanında öldürüldü!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 yaşındaki genç kadın, iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

#2019 bitiyor ama #kadıncinayeti bitmiyor: 19 yaşındaki genç anne bebeğinin yanında öldürüldü!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İddiaya göre, Selman K. Atatürk Mahallesi Oba Sokak'taki evinde eşi Nazmiye K'yi (19), 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye K'nin öldüğünü belirledi. Durumun bildirildiği polis ekiplerinin, incelemelerinin ardından Nazmiye K'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Nazmiye K'nin öldürülmesiyle ilgili eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
cinayet , kadın cinayeti , bebek , genç kadın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM