2020'den beri kayıptı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Samsun'da 2020 yılından beri kendisinden haber alınamayan kişi, ağaca asılı halde ölü bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek.

Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı mevkisindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, yakınlarının 2020 yılında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilen Mustafa P. (35), dün akşam ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.

"ÖLDÜRÜLEREK ASILMIŞ OLABİLİR"

Olay polise haber verildi. Polis olay yerinde incelemeler yaptı, delil topladı. Mustafa P.'nin 'öldürülerek asılmış olma ihtimali' üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

P.'nın cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere bugün İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA