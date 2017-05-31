22 aracın lastiklerini kesen kişi belli oldu

Eskişehir'de park halinde duran 22 aracın lastiklerini bıçakla kesen şüpheli 33 yaşıdaki Fatih E., polise teslim oldu. Fatih E., olay sırasında alkollü olduğunu, araçlardaki zararı karşılayacağını söyledi.



Olay, dün saat 05.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Tüzün, Doğancan, Uygurlar, Sümer, Dirlikli, Yücelen ve Akat sokaklarda park halinde bulunan 22 aracın lastikleri bıçakla kesildi.

Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından lastikleri bıçaklarken kaydedilen şüpheli Fatih E., dün saat 21.30 sıralarında Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

Fatih E. polislere, güvenlik kamerasının kaydettiği kişinin kendisi olduğunu söyledi.

Olay sırasında alkolü olduğunu, lastikleri kesme olayını hatırlayamadığını anlatan Fatih E., 22 araçta meydana gelen zararı karşılamak istediğini belirtti.

Fatih E..’nin polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.