Bomba ihbarı Ankara'yı karıştırdı
Bomba ihbarı Ankara'yı karıştırdı
İzmir'de 7 şirkete FETÖ operasyonu !
İzmir'de 7 şirkete FETÖ operasyonu !
Şimdi yapın da görelim! Mahkemeden şok drone cezası
Şimdi yapın da görelim! Mahkemeden şok drone cezası
Tüm dünya Trump'ın gizemli mesajını çözmeye çalışıyor
Tüm dünya Trump'ın gizemli mesajını çözmeye çalışıyor
Zeytinlik alanlarla ilgili sürpriz karar
Zeytinlik alanlarla ilgili sürpriz karar
Ünlü sunucudan ünlü gazeteciye sert tepki
Ünlü sunucudan ünlü gazeteciye sert tepki
Çavuşoğlu: YPG'ye verilen silahlar tüm insanlığa karşı kullanılabilir
Çavuşoğlu: YPG'ye verilen silahlar tüm insanlığa karşı kullanılabilir
İstanbul'da minibüs kazası ! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da minibüs kazası ! Çok sayıda yaralı var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 31 Mayıs 2017 17:08

22 aracın lastiklerini kesen kişi belli oldu

Eskişehir'de park halinde bulunan 22 aracın lastiklerini kesen şahıs polise teslim oldu.

22 aracın lastiklerini kesen kişi belli oldu
A+ A-

Eskişehir'de park halinde duran 22 aracın lastiklerini bıçakla kesen şüpheli 33 yaşıdaki Fatih E., polise teslim oldu. Fatih E., olay sırasında alkollü olduğunu, araçlardaki zararı karşılayacağını söyledi.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Tüzün, Doğancan, Uygurlar, Sümer, Dirlikli, Yücelen ve Akat sokaklarda park halinde bulunan 22 aracın lastikleri bıçakla kesildi.

Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından lastikleri bıçaklarken kaydedilen şüpheli Fatih E., dün saat 21.30 sıralarında Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

Fatih E. polislere, güvenlik kamerasının kaydettiği kişinin kendisi olduğunu söyledi.

Olay sırasında alkolü olduğunu, lastikleri kesme olayını hatırlayamadığını anlatan Fatih E., 22 araçta meydana gelen zararı karşılamak istediğini belirtti. 

Fatih E..’nin polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

polis , araç , lastik , bıçak , işyeri