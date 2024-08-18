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22 yaşında Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

22 yaşında Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
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Sivas'ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı ve dini değerlere hakaret ettiği iddia edilen 22 yaşındaki genç tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden yapılan denetimler sonucu Sivas’ta yaşayan B.G.’ın ‘uyuşturucu madde özendirme’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘dini değerlere hakaret’ edici paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri B.G.’ı yakalayarak gözaltına aldı.

B.G. emniyetteki işlemlerimin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 

B.G.’ın daha öncede 2021 yılında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı öğrenildi.

DHA

Etiketler Sivas cumhurbaşkanına hakaret dini değerlere hakaret
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