22 Yaşındaki Goncagül'ün ölüme gittiği anlar saniye saniye kamerada

Burdur Gölhisar'da 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Goncagül K. kamyonetle çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, kavşakta yaşanan çarpışmayı gözler önüne serdi.

Korkunç kaza, Gölhisar ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Goncagül K.'nın kullandığı motosiklet ile M.E. yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Goncagül K., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gölhisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; kavşakta yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket eden kamyonetin, yolun karşısına geçiş yaptığı görülüyor.

Bu sırada motosikletin, kamyonetin ön kısmına yandan çarptığı ve çevredekilerin hızla yardıma koştuğu anlar, kazanın boyutunu bir kez daha ortaya koyuyor.

