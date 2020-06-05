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  4. 05 Haziran 2020 12:59

22 yaşındaki Sevilay 4'üncü kattan düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 4 katlı binanın çatı katından düşerek elektrik tellerine takılan 22 yaşındaki Sevilay Sarıkaya, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

22 yaşındaki Sevilay 4'üncü kattan düştü
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Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Mustafa Kemal Sokak 16 numarada meydana geldi. Sevilay Sarıkaya, dengesini kaybedince 4 katlı binanın çatı katından düştü.

Düşerken elektrik tellerine takılan Sarıkaya, beton zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sarıkaya, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin travması geçirdiği saptanan Sarıkaya, ambulansla, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Sarıkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, soruşturma başlattı.

DHA

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manisa , alaşehir
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