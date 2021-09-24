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23 ilde büyük FETÖ operasyonu: 7 kişi tutuklandı

23 ilde büyük FETÖ operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Balıkesir merkezli 23 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik Balıkesir ve diğer illerde kurulu bulunan ankesör/kontörlü telefonlar ile ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 10 muvazzaf askeri personel, 10 TSK ile ilişiği kesilmiş askeri personel, 19 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 3 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Balıkesir merkezli Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 52 adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden 38'i yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan 4 şüpheli hakkında ise yakalama müzekkeresi düzenlendi.

Gözaltına alınan 38 şüpheliden 34'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 27'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 7'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Etiketler fetö pdy gözaltı operasyon
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