23 Nisan coşkusunu yaşarken, maganda kurşununa hedef oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Havva Gülmez (55), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için evinin penceresinden İstiklal Marşı okuduğu sırada maganda kurşunuyla yaralandı. Omzundan yaralanan Gülmez, hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre Darıca Osmangazi Mahallesi Aşuroğlu Caddesi Yavuz Sokak'ta yaşayan Havva Gülmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle dün saat 21.00'de, 3'üncü kattaki evinin penceresine çıktı. Gülmez İstiklal Marşı'nı söylediği sırada nereden geldiği belli olmayan mermiye vuruldu. Omzundan yaralanan Gülmez, acıyla yer yığılarak, eşi Ethem Gülmez'e vurulduğunu söyledi. Çağrılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havva Gülmez, tedavi altına alındı.

Polis, Havva Gülmez'i yaralayan kurşunu sıkan kimlği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR, PARA CEZASIYLA SALINDILAR

Öte yandan Sultanbeyli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinin balkonlarından havaya ateş açan 5 kişiye polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

İnsan hayatının riske atıldığı o anları gören diğer vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, havaya ateş açan şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Polisler yapılan aramalar sırasında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı çok sayıda mermiye el koydu. Havaya ateş açan 5 kişiye idari ve adli para cezası kesildi.

