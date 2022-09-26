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23 yaşındaki anne dehşet saçtı! 3 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

23 yaşındaki anne dehşet saçtı! 3 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

Adana'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 23 yaşındaki genç kadın önce 3 yaşındaki kızını tabancayla öldürdü, ardından intihar etti. Anne ve kızın cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafa Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşayan ve eşinden boşanan 23 yaşındaki E.Y., dün akşam saatlerinde 3 yaşındaki kızı Hiranur ile birlikte ormanlık alana gitti.

Burada E.Y., eski eşinin tabancasıyla önce kızını öldürdü, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti. Çevredekilerin silah sesini duyması üzerine olay yerine gelen ekipler anne ve kızın otomobil içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Anne ve kızın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eski eş gözaltında

Acı haberi alan ailesi ve arkadaşları, morga gelerek gözyaşı döktü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen anne ve kızın cenazesi, gözyaşları arasında İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi. E.Y.’ın eski eşi Mustafa’nın da gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Etiketler anne dehşet cinayet intihar genç kadın
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