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  4. 11 Haziran 2019 14:21

24 saat geçmeden ceza alan sürücü çılgına döndü

Kahramanmaraş'ta kural ihlali nedeniyle otomobili bağlanan sürücü, aracını çıkardığı günün akşamı yeniden ceza kesilince ortalığı birbirine kattı. Polislerle tartışan sürücü daha sonra drift yaparak cezaya tepki gösterdi.

24 saat geçmeden ceza alan sürücü çılgına döndü
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Olay, Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Barış D. yönetimindeki 46 AH 919 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken yüksek ses nedeniyle trafikekipleri tarafından durduruldu. Yüksek ses nedeniyle 108 TL trafik cezası kesilen Barış D., önceki gün kesilen trafik ceza makbuzlarını trafik polislerine göstererek, önce tartıştı sonra drift yaparak tepki gösterdi.

Vatandaşların cep telefonu kamerasınca görüntülenen olayda otomobil sürücüsü Barış D., ''Ben dünkü çocuk değilim. 24 saat geçmeden bana ceza yazamazsınız. Daha bugün çıktı. Bu arabayı dün bağlamıştınız’’ dedi.

İHA

kahramanmaraş , trafik cezası , drift
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