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  4. Bugün tam 26 gün oldu... Neredesin Fatmanur, neredesin ?

24 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatmanur'dan 26 gündür haber alınamıyor

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Türkiye'deki kayıp kız çocuğu vakalarına bir yenisi daha eklendi. Burdur'da 21 Eylül'den beri kayıp olan 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Fatmanur'dan hala iz yok...

Burdur'un Bucak ilçesinde 21 Eylül'den beri kayıp olan kızları Fatmanur E.'u (24) bulmak için kapı kapı gezen acılı aile yetkililerden kızlarını bulmaları için yardım istiyor.

Bucak ilçesinde 21 Eylül'de evinden armut toplamak için ayrılan 24 yaşındaki Fatmanur E.'dan o günden beri haber alınamıyor. 2 çocuk annesi kaybolduğu günün ardından ailesiyle son olarak 25 ve 26 Eylül'de iki kez telefonla iletişim kurdu ve bir daha da kendisine ulaşılamadı. Ailesi, genç kadının hayatından endişe duyuyor.

Kaybolduğu gün evinden armut toplamaya çıkmıştı

Kayıp Fatmanur E.'un annesi F.A., kızının son olarak kayınvalidesi ve kayınpederinin evinden "Armut toplamaya gidiyorum" diyerek ayrıldığını belirterek, kızlarının en son Bucak'ta “Üçgen” olarak bilinen kavşakta görüldüğünü dile getirdi.

"Kızım ölü mü sağ mı biliyoruz"

Kızlarının hayatından şüphe ettiklerini dile getiren anne F.A., kızının kaybolmasının ardından güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğunu söyleyerek, "Her yerde kızımı arıyoruz, ne ölü ne diri bir haber alamıyoruz. Kızımın sağ mı ölü mü olduğunu öğrenmek istiyoruz, bu belirsizlik dayanılmaz" dedi. F.A., çaresizlik içinde devlet yetkililerinden ve vatandaşlardan yardım beklediklerini vurguladı.

"Kimse bu acıyı yaşamasın"

F.A., kamuoyuna yaptığı çağrıda, kızının iki küçük çocuğunu asla terk etmeyeceğini belirterek, "Kızımın ölü ya da diri bulunmasını istiyorum. İki küçük çocuğu var, onları bırakıp gitmezdi. Günlerdir uykusuzum, yemek yiyemiyorum. Çocuğumla her gün konuşurdum, hiçbir şekilde ortadan kaybolmazdı. Ne olur, gören ya da bilen varsa bize ulaşsın. Herkesin evladı var, kimse bu acıyı yaşamasın" dedi.

Baba H.A.: "Ölü ya da diri haber almak istiyoruz"

Fatmanur E.'un babası H.A. ise İstanbul'dan aldığı haber üzerine Burdur'a geldiğini ve güvenlik güçlerine başvurduklarını belirtti. Ancak günlerdir yapılan aramalara rağmen sonuç alamadıklarını ifade eden H.A., "Kızımızın durumunu bilmiyoruz. Öldü mü, kaçırıldı mı, hiç haber yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz, iki küçük çocuk annesiz kaldı" ifadesini kullandı.

İHA

Etiketler fatmanur Burdur kayıp kayıp genç kadın
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