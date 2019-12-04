247 sığınmacı daha yakalandı

Kuzey Ege Denizi’ndeki Müsellim Boğazı’nda, Midilli Adası’na sığınmacıların geçişlerine karşı önlem amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün ve bugün düzenledikleri altı ayrı operasyonda lastik bot içerisinde 247 sığınmacı yakaladı.

Burunucu ve Ahmetçe altı mevkii açığında yapılan dört ayrı operasyonda Afganistan, Suriye, Kongo, Senegal ve Mali uyruklu 155 sığınmacı; Babakale Köyü açıkları ve Sivrice mevkii açıklarında ise yapılan operasyonlarda toplam 92 Afganistan uyruklu sığınmacı yakalandı.