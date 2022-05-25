25 kişinin öldüğü, Çorlu Tren kazası davası ertelendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında yaşanan tren kazsına ilişkin davanın bugün görülen 10'uncu duruşması ertelendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü'nde, 8 Temmuz 2018 tarihinde Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu raylardan çıkıp devrildi.

Kazada 7'si çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın yaşanmasında kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın 10'uncu duruşmasının mahkeme salonuna dönüştürülen Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görüldü.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteleme kararı aldı. Bir sonraki duruşma tarihi 5 Ekim 2022 olarak belirlendi.