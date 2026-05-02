2,5 yaşındaki kayıp kız çocuğundan sevindiren haber

Batman'da dün akşam saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, 12 saat sonra sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde evin önündeyken bir anda kaybolan Melike'den haber alamayan ailesi durumu 112'ye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine köye AFAD, Jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Küçük çocuğun kaybolmasının ardından köye ulaşan AFAD, jandarma, sağlık ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve köy halkı seferber oldu. Sağanak yağış ve etkili olan fırtınaya rağmen ekipler gece boyunca aralıksız şekilde arama çalışmalarını sürdürdü. Zaman zaman zorlaşan arazi şartları ve olumsuz hava şartları çalışmaları güçleştirse de ekipler, küçük çocuğu bulmak için arama çalışmalarına ara vermeden devam etti.

12 saat sonra bulundu

Saatler süren yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından kayıp Melike, yaklaşık 12 saat süren arama kurtarma çalışmalarının adından sabah saat 08.00 sıralarında sağ olarak bulundu. Hipotermiye karşı özel battaniyeye sarılan küçük Melike, jandarma ekipleri tarafından kucaklanarak bulunduğu yerden getirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Melike, köydeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Küçük kızın bulunmasıyla birlikte bölgede köyde bir sevinç yaşanırken, arama çalışmalarına katılan ekipler ve vatandaşlar derin bir nefes aldı.

