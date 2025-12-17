25 yıllık çalışanına güvendi; tam 80 milyon TL'sinden oldu

İZMİR'de eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi şirket hesaplarından bilgisi dışında yaklaşık 80 milyon TL'nin usulsüz şekilde aktarıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunurken zararının 80 milyon TL olduğunu öne sürdü.

İzmir'de yaklaşık 30 yıldır eğlence sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye genelinde çok sayıda konser organizasyonu yapan firmanın sahibi A.K., muhasebecisi E.K. ile organizasyon sorumluları S.S., M.F. ve S.K.'nin, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında şirket hesaplarından kendi hesaplarına usulsüz şekilde para aktardığını ileri sürdü. A.K., durumu fark etmesinin ardından geçen hafta Bozyaka Asayiş Büro Amirliği'ne başvurarak E.K., S.S., M.F. ve S.K.'den şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında önceki gün düzenlenen operasyonla 4 şüpheli, gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KENDİ ARALARINDA PARA AKTARMIŞLAR'

A.K., konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde çok büyük konserler yaptık. Yaklaşık 30 yıldır eğlence sektöründe biletli ve biletsiz konserler düzenliyoruz ve faaliyetlerimiz devam ediyor. Geçen hafta şirket hesaplarımı inceledim. Ortağım ve muhasebecilerin, şirketimden kendilerine para aktardıklarını tespit ettim. Yaptığım incelemelerde bu durumun 2023 ve 2024 yıllarında defalarca gerçekleştiğini fark ettim. Olayla ilgili Bozyaka Asayiş Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'ne bizzat başvuruda bulundum. Gerekli çalışmalar yapıldı. Kendi aralarında para aktarmışlar. 2023 ve 2024 yıllarında şu ana kadar tespit edilen miktar yaklaşık 80 milyon TL. Ancak bu rakamın daha da artma ihtimali var. Emniyet ve mahkeme incelemeleri sürüyor, soruşturmanın sonunda netlik kazanacak" dedi.

'BORÇLAR ÖDENMEDİĞİ İÇİN HALA DURUYOR'

Borçların ödendiğini zannettiğini ancak paraların şahsi hesaplara aktarıldığını sonradan fark ettiğini belirten A.K., "Konserlerim devam ederken borçların ödendiğini sanıyordum. Ancak ortağım bu paraları kendilerine aktarmış. 4 kişi, bu işi kendi aralarında organize etmiş olabilir. Bu durum soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Çalışanlarımın bir kısmı 23-25 yıldır, biri ise 6-7 yıldır yanımdaydı. Bizim işimiz güvene dayalı bir iş. Ancak yaşananlardan sonra kimseye körü körüne güvenmemek gerektiğini anladım. Borçlar ödenmediği için hala duruyor ve bu durum beni ciddi şekilde zor durumda bıraktı. Farkına geç vardık, yapabileceğimiz bir şey yok. Türk adaletine ve mahkemelere güveniyorum. Sonucu bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)

