26 çocuğa işkence etmişlerdi... Tahliye edildiler !

Tokat’ın Turhal ilçesindeki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri’nde, yaşları 4 ila 12 arasında değişen 26 çocuğa işkencede bulunduğu için tutuklanan 5 sanık, görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Sanıklara yurt dışı yasağı konuldu. 14 sanığın bulunduğu davada tutuklu sanık kalmadı.

Turhal’daki Sevgi Evleri’nde yaşanan skandala dair davanın ilk duruşması dün görülmeye başlandı. Bugün de devam eden duruşmada savcılık ara karara dair görüşünde tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti. Talebi değerlendiren Zile Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar A.A., A.S., N.Ö., F.D. ve Z.S.’yi yurt dışı yasağı koyarak tahliye etti.

Mahkeme heyeti, Tokat Barosu’nun davaya müdahil olma talebini de reddetti.

Duruşma 10 Temmuz 2019’a ertelendi.

DELİL KARARTMAYA ÇALIŞMIŞLARDI!

İddianamede, kamera kayıtlarında eksiklikler olduğu için delil karartma şüphesi belirtilmişken alınan bu karar tepki çekti.

Öte yandan kurumun müdürü olan ve serbest bırakılan sanıklar arasında yer alan N.Ö., mahkemedeki ifadesinde kuruma iki yıl önce atandığını, daha önce ise 17 yıl Terörle Mücadele Şubesi’nde çalıştığını belirtti.