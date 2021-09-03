  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 27 Afganistanlı göçmen böyle yakalandı!

27 Afganistanlı göçmen böyle yakalandı!

27 Afganistanlı göçmen böyle yakalandı!

Van’ın Gevaş ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan Afganistanlı oldukları tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Van’ın Gevaş ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 27 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistanlı oldukları kaydedilen göçmenler, kamyonetin kasasındaki briketlerin altında bulundu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca dün sabah saatlerinde Gevaş ilçesi Yuva Mahallesi’nde briket yüklü bir kamyonetin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı belirtildi. 

Açıklamada, “Yapılan takip sonucu kamyonetin kasasında bulunan briketlerin altına gizli bir bölmenin ve bu bölmenin altına saklanmış vaziyette 27 Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen olduğu anlaşılmıştır. Olay ile ilgili araç sürücüsü S.Y. isimli şahıs gözaltına alınarak araca el konulmuş, yakalanan düzensiz göçmenler gerekli işlemlerin yapılmasına müteakip ilgili kurumlara teslim edilmiştir” dendi.

Etiketler afganistan göçmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü iş adamının korumaları belinde silahla şantiye bastı
Cengiz Holding’in şirketine vergi indirimi ve KDV istisnası
Canlı yayında Nagehan Alçı krizi: ''Beni yayından alınız!''
Beyonce'tan cinsel ilişki itirafı
Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı göreve hazırlanıyor
Naz Mila'dan ''cehenneme fırın poşediyle mi gireceksin'' sorusuna olay yanıt
Yangınlarla kül olan Bodrum'daki iş makinaları kameralara yakalandı
Ankara-Sivas hızlı tren açılışı 7. kez ertelendi
Assos'ta 1300 yıllık keşif
Enflasyon açıklandı; Dolar, Euro, Sterlin ve altın yükselişe geçti