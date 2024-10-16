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27 evladımızı şehit edip, 35'i güvenlik görevlisi 37 canımızı yaralayan terörist yakalandı

27 evladımızı şehit edip, 35'i güvenlik görevlisi 37 canımızı yaralayan terörist yakalandı
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1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında, 27 evladımızın şehit düştüğü, 35 güvenlik görevlisinin ve 2 sivilin yaralandığı terör saldırısının sorumlusu olan terörist sağ olarak ele geçirildi.

Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 27 güvenlik görevlisini şehit edilmesi, 22’si jandarma 13’ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu şüpheli yakalandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, 27 güvenlik görevlisini şehit edilmesi, 22’si jandarma 13’ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker kod isimli M.A. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yurt dışında bulunan, terör örgütüne üye olma suçundan aranan PKK, KCK ve YPG terör örgütü mensubu C.A.’nın ikna edilerek ülkeye dönmesinin sağlandığı ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Operasyon hakkında bilgi veren Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, “Jandarma teşkilatımız çok önemli bir operasyona imza attı. 1995 ve 2000 yılları arasında ilimizde 25’i jandarma 2’si TSK personeli olmak üzere 27 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi olayına karışan 22’si jandarma 13’ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker kod isimli M.A. isimli terörist düzenlenen operasyon ile yakalandı ve mahkemece tutuklandı. Bununla beraber yurt dışında bulunan, terör örgütüne üye olma suçundan aranan C.A. isimli PKK, KCK, YPG terör örgütü mensubu ikna edildi. 8 Ekim 2024 tarihinde ülkeye dönmesi sağlandı ve adli işlemler başladı” dedi.

İHA

Etiketler terörist operasyon Tunceli şehit
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