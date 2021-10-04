28 Şubat hükümlüsü eski generallere ret! Cezaevinde kalacaklar
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 7 eski generalin Adli Tıp raporu tamamlandı. Adli Tıp, 7 sanığın cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı sonrası aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'inde bulunduğu yedi general tutuklanarak cezevinde gönderilmişti.
Adli Tıp, aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'inde bulunduğu ve rütbeleri er statüsüne düşürülen 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verdi.
Adli Tıp raporunda 7 eski generalin cezaevinde kalmasına fiziki ve psikolojik hastalıklar olmadığını belirtti.
Ceza alan generallerin rütbeleri sökülmüştü. Rütbeleri sökülen eski generaller sağlık durumlarını gerekçe göstererek cezalarını cezaevi dışında çekmek için Adli Tıp Kurumu'na başvuruda bulunmuştu.
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