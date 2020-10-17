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  4. 17 Ekim 2020 12:17

28 yaşındaki Yasemin hemşire koronavirüse yenildi

Batman Sason Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olan 28 yaşındaki Yasemin Çolak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

28 yaşındaki Yasemin hemşire koronavirüse yenildi
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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Yasemin Çolak’ın daha önce LÖSEMİ ile girdiği yaşam mücadelesini kazandığı belirtildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yasemin Çolak… 28 yaşında… Batman Sason Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire… Lösemiyi yenmişti ve Ankara’da tedavisine devam ediliyordu… Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti… Ailesine ve sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz…” ifadelerine yer verdi.

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