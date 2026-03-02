29 yaşındaki Mizgin, erkek arkadaşı olacak cani tarafından katledildi!

Aydın’da meydana gelen korkunç olayda, bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu. 29 yaşındaki Mizgin K., tartıştığı erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklanarak hayattan koparıldı. Cinayet zanlısı, olay yerinden kaçamadan polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde sabah saatlerinde büyük bir trajedi yaşandı. 25 yaşındaki İ.E., tartıştığı kız arkadaşı Mizgin K.'yi (29) vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. .

Aydın’ın Nazilli ilçesi, sabah saatlerinde gelen acı bir cinayet haberiyle sarsıldı. Zafer Mahallesi 520 Sokak üzerindeki müstakil bir evde yaşanan olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma kanlı bitti.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

İddiaya göre, 25 yaşındaki İ.E., kız arkadaşı Mizgin K. (29) ile birlikte eve geldikten kısa bir süre sonra aralarında sözlü tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan İ.E., mutfaktan aldığı bıçakla genç kadına saldırdı. Mizgin K., vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

Mahalleli Çığlıklara Koştu

Evden yükselen feryatları duyan mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, içeri girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Yapılan kontrollerde, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Katil Zanlısı Suç Aletiyle Yakalandı

Cinayetin ardından kaçmaya çalışan İ.E., Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla suç aleti bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, Mizgin K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DHA / İHA