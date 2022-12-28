3 araç birbirine girdi: 1'i polis 4 yaralı

Sivas'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i polis memuru, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Eğriköprü Mahallesi Yüksel Yancı Caddesi'nde meydana geldi. Aysun Ü.'nün (32) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak önce seyir halindeki polis memuru Eser T.'nın (28) kullandığı otomobile ardından Hasan Hüseyin D. yönetimindeki taksiye çarptı. Kazada polis memuru Eser T. ile kızı Nehir T. (2) ve diğer aracın sürücüsü Aysun Ü. ile kızı N.Ü. (5) yaralandı. Taksi şoförü ise kazayı yara olmadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA