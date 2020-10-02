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  4. 02 Ekim 2020 22:05

3 ay arayla oğlunu 2. kez vurdu!

Samsun'da, 77 yaşındaki Kemal B., 3 ay önce de tabancayla ateş ederek yaraladığı oğlunu yine tabancayla vurarak ağır yaraladı.

3 ay arayla oğlunu 2. kez vurdu!
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İlkadım ilçesinde, 3 Temmuz'da meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan Kemal B. ile oğlu Nazım B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş eden Kemal B., oğlunu bacaklarından yaraladı. Olaydan sonra gözaltına alınan baba, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baba ve oğlu arasında bu akşam saatlerinde bir kahvehanede yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal B. tabancayla oğluna ateş etti. Nazım B. başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kahvehanedekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B. tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Kemal B., Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.  

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