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  4. 3 aylık bebeğini döverek öldürmüştü! Cezaevinde ölü bulundu

3 aylık bebeğini döverek öldürmüştü! Cezaevinde ölü bulundu

3 aylık bebeğini döverek öldürmüştü! Cezaevinde ölü bulundu

Antalya'da 3 aylık bebeğini döverek iddiasıyla tutuklanan Mustafa G., cezaevindeki koğuşunda ranzaya asılı halde ölü bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Orta Mahallesi 1071 sokaktaki bir apartman dairesinde 16 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Beyza T. ile Mustafa G. arasında kira parası yüzünden tartışma çıktı.

3 AYLIK KIZINI KATLETTİ
İddiaya göre tartışmada Mustafa G., önce Beyza T.'yi ardından gürültüye uyanan 3 aylık kızı Elif Ada T.'yu darbetti. Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne durumu akrabalarına ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk müdahalesi evde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

CANİ BABA TUTUKLANDI
Anne Beyza T., yaşananların ardından polis merkezine giderek baba Mustafa G'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa G, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOĞUŞUNDA ÇARŞAFLA RANZAYA ASILI BULUNDU
Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mustafa G., bu sabah koğuşuna giren görevliler tarafından çarşafla ranzaya asılı halde bulundu. Yapılan incelemede Mustafa G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mustafa G'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etiketler antalya bebeğini öldürdü
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