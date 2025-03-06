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3 bin lira için arkadaşını katletti

3 bin lira için arkadaşını katletti
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Adana'da 3 yerinden vurularak öldürülen 30 yaşındaki A.B.'nin katili arkadaşı çıktı. Şüphelinin 3 bin TL alacağı için cinayeti işlediği belirlendi.

Olay, önceki gün merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir kişi, yerde hareketsiz yatan bir şahsı görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Yaralının A.B. (30) olduğu belirlenirken kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Katil taksici arkadaşı çıktı"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin aydınlatılması için çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı kamera kayıtlarını inceleme de cinayeti şüphelisinin taksi şoförü H.S. (28) olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis şüphelinin yaşadığı aynı ilçede bulunan 19 Mayıs Mahallesindeki adresine operasyon yaptı. Şüpheli operasyona yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, arkadaşı B.'yi 3 bin TL alacağını vermediği için infaz ettiği öğrenildi.

İHA

Etiketler adana taksici cinayet katil zanlısı
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