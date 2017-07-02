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  4. 02 Temmuz 2017 09:43

3 çocuk uyuyordu ! Halk otobüsü dehşeti...

İstanbul'da bir halk otobüsü, 3 çocuğun uyuduğu evin duvarına çarptı.

3 çocuk uyuyordu ! Halk otobüsü dehşeti...
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İstanbul Ümraniye'de bir halk otobüsü, 3 çocuğun uyuduğu evin duvarına çarptı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen halk otobüsü, eski Üsküdar Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımı aştı. Otobüs, Adem Yavuz Mahallesi Ay Sokak'taki bir evin duvarına çarparak durabildi.

DUVARIN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI

Çarpmanın etkisiyle duvarının bir bölümü yıkılan odada uyuyan ve korku içinde uyanan yaşları 5 ile 9 arasında değişen Serap, Sedanur ve Aslı Dolap kardeşler kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ev sahibi Mehmet Dolap, kazaya ilişkin, "Sabah herkes yatarken büyük bir gürültüye uyandık ve çocukların odasına baktığımızda bu manzarayla karşılaştık. Çocukların burnunun bile kanamaması büyük mucize." dedi.

AA

kaza , ev , duvar , çocuk , halk otobüsü