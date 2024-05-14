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3 emniyet mensubu gözaltına alındı

3 emniyet mensubu gözaltına alındı
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Bir suç örgütüne yönelik iddialar nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve haklarında soruşturma başlatılan 3 emniyet mensubu gözaltına alındı. Söz konusu emniyet müdürü ve emniyet müdür yardımcılarının evinde dün akşam arama yapılmıştı.

Yürütülen bir suç örgütü soruşturmasında adı geçen ve görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış, bu kapsmada evlerinde dün akşam (13 Mayıs) arama yapılmıştı.

Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından soruşturma yürütülüyor. 

 

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