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3 gün önce kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu

3 gün önce kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 gün önce kaybolan 2 kişi, kamyonette av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.

Sorgun ilçesinde büyükbaş alım satım işi yapan Ömer Y. ve Hayrullah Ç., 3 gün önce Şefaatli ilçesindeki köylerden hayvan alımı yapmak üzere yola çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, cep telefonlarına ulaşılamayan Y. ve Ç. için polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bugün Yozgat merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkiinde park halinde bulunan kamyonette Y. ve Ç., av tüfeği ile vurularak öldürülmüş bulundu. Lök ve İncirli köyleri arasındaki tali yolun kenarında bulunan Y. ve Ç.'e ait kamyonette inceleme yapıldı. Kamyonetin çevresinde de araştırma yapıldı. Ömer Y. ile Hayrullah Ç.’in cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler yozgat sorgun kayıp ceset cinayet
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