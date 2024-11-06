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3 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu

3 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu
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Bolu'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan 77 yaşındaki adam, derede ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, pazartesi gününden bu yana Hüseyin Cahit A.'dan (77) yakınları haber alamadı. Aramadık yer bırakmayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 3 gündür şehirde aranan Hüseyin Cahit A.'dan acı haber şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Çayırköy köyünden geldi.

Ispanak sulamaya gelen çiftçi, cesedi buldu

Köyde ıspanak tarlasını sulamak isteyen Mehmet E., dere kenarına sulama motorunu koydu. Dere içerisinde kıyafet olduğunu gören E., arkadaşıyla birlikte otların arasına uzun tahta parçasıyla baktı. Dere içerisinde gördükleri nesnenin ceset olduğunu anlayan çiftçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından dere içerisinden ceset çıkarıldı. Çıkarılan cesedin 3 gündür kayıp olan Hüseyin Cahit A.'a ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından A.'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

“Baktım derede kıyafet gibi bir şey gördüm”

Cesedi gören Mehmet E., “Ispanak sulamaya geldim. Motoru kurdum derenin kenarına. Baktım derede kıyafet gibi bir şey gördüm. Ben manken zannettim. 10 dakika sonra arkadaş geldi. Sopayla otları araladık öyle baktık. Arkadaşım, ‘Kolları ve bacakları var bunun' dedi. Ceset olduğunu fark ettik. Jandarmaya haber verdik” dedi.

İHA

Etiketler bolu ıspanak sulama dere ceset
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