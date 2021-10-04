3 günlük evlilik korkunç bitti! Damat toprağa, gelin cezaevine...

Hatay'da 3 günlük eşiyle aralarında çıkan kavganın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet S.'nin eşi Zeynep Yonca S. cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Zeynep Yonca S., ifadesinde eşinin kendisini bıçakladığını ileri sürmüştü.

Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta 23 Eylül günü 3 günlük evi olan Zeynep Yonca S. (24) ile Mehmet S. (29) çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet S., bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S., ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet S.'nin cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta toprağa verildi.

'KENDİNİ ÖLDÜRDÜ' DEMİŞTİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Yonca S., evi terk etmek isteyince eşinin, "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne sapladığını ileri sürdü. S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığı, elde edilen bilgiler ve raporlar doğrultusunda Zeynep Yonca S. hakkında 'Cinayet' iddiasıyla gözaltı kararı verdi. Evinden alınan ve götürüldüğü savcılıkta suçlamaları kabul etmeyen S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA