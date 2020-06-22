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  4. 22 Haziran 2020 21:12

3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Antalya, Demre, İzmir ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheliden 6'sı Antalya'nın Demre ilçesinde, 1 kişi ise Kahramanmaraş'ta tutuklandı.

3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi tutuklandı
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Demre Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonrası, göçmen kaçakçılığına yönelik eş zamanlı olarak Antalya, Demre, İzmir ve Kahramanmaraş'ta düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7si işlemlerinin ardından Antalya'nın Demre ilçesine getirildi. 1 şüphelinin işlemleri ise Kahramanmaraş'ta yapıldı. 

Demre'ye getirilen 2'si Suriyeli 7 şüpheli, Demre Cumhuriyet Savcılığında yapılan sorgularının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Suriyeli Amir Alhachamdi (32), Hüseyin Alyasin (33) ile Hamit Doğan (53), Ferhat Doğu (34), İsa Güzel (59) ve Mustafa Özkahraman (41) göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak Elmalı Cezaevine gönderildi. A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 
Aynı operasyon kapsamında Kahramanmaraş'ta işlemleri tamamlanan ismi öğrenilemeyen diğer şüphelinin de tutuklandığı belirtildi.

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