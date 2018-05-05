3 kadını evlilik vaadiyle kandırıp köpeklerle...

Adana'nın Kozan ilçesinde, Gürcistan uyruklu 3 kadını evlilik vaadiyle kandırarak ve köpeklerle tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 2'si kadın 18 şüpheli yakalanırken, yabancı uyruklu kadınlar kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ile Kozan Emniyet Müdürlüğünce, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.



Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin saklandığı Kozan ilçesindeki Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak'ta bulunan 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Yaklaşık 300 polisin katıldığı operasyonda 2'si kadın 18 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ile 12 bin lira para ele geçirildi.



Operasyonda, evlerde zorla tutuldukları ileri sürülen Gürcistan uyruklu kadınlar F.T. (23), A.T. (26) ve G.Ö. (35) polis ekiplerince kurtarıldı.



Gözaltına alınan şüpheliler M.T, K.O, Y.O, M.B, A.B, K.B, M.T, S.Ö, A.Y, T.Ş, A.A, U.T, O.K, T.Y, E.Y, E.Y, O.A. ve M.S. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Şüphelilerin, yabancı uyruklar kadınları evlilik vaadiyle kandırıp ilçeye getirdikleri, burada pasaportlarına el koyup pitbull cinsi köpeklerle tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü.



Şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.