3 kişilik ailenin kahreden sonu!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Serhat Ünal ve eşi Gülay Ünal, 3 yaşındaki çocuklarıyla beraber Mersin’den izin dönüşü yaptıkları sırada Taşarası köyü yakınlarına kaza geçirdi.

Dün akşam saat 22.00 sularında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç metrelerce takla attıktan sonra ters dönüp Habur Çayı'na uçtu.

KAZA FARK EDİLMEYİNCE BOĞULARAK CAN VERDİLER

Yoldan geçen başka kimsenin olmaması nedeniyle kaza fark edilmezken, araçta bulunan 3 kişinin de kendi imkanları ile bulundukları yerden çıkamadıkları öğrenildi.

Sabah saatlerinde Habur Çayı'nda bir aracın olduğunu gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda hayatını kaybeden 3 kişi, bulundukları yerden çıkarıldı. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Köylülerden Tahir Ecer, haberi alır almaz olay yerine koştuklarını söyledi. Ecer, "Sabah bizim bir akrabamız Beytüşşebap’a giderken aracın kaza yaptığını görmüş ve bizi aradı. Tüm köylerden buraya gelen yüzlerce vatandaş oldu. Her sene burada kazalar oluyor. Bizler el birliğiyle 3 kişinin cansız bedenini çıkardık. Çok üzüldük. Allah ailelerine sabır versin" dedi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.