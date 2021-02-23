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  4. 23 Şubat 2021 12:54

3 kişinin cesedi panelvandan çıkmıştı! Korkunç olayın nedeni belli oldu

Şanlıurfa Valiliği, biri çocuk 3 kişilik ailenin panelvan araçta ölü bulunmasına ilişkin yaptığı açıklamada ölümlerin nedeninin kömürden sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı olduğunu belirtti.

3 kişinin cesedi panelvandan çıkmıştı! Korkunç olayın nedeni belli oldu
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Olay, geçtiğimiz pazar günü Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Buğdayhöyük Mahallesi yakınlarında yaşanmıştı. Panelvanda soğuktan korunmak için taş ocağı çay mangalının üzerinde kömür yakarak uyuyan Mustafa Kılınç ile eşi Hayriye Albers ve 12 yaşındaki Kamuran İ., aracın içerisinde ölü bulunmuştu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, ölümlerin kömürden sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı olduğunu duyurdu. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Şanlıurfa ili mülki sınırları içerisinde 21 Şubat 2021 tarihinde panelvan tipi araç ile balık tutmak ve piknik yapmak için gelen 1’i çocuk 3 kişilik bir aile, araç içerisine ısınmak amaçlı koydukları taş ocağı çay mangalını, odun ve kömür ile yakmak suretiyle uyumaları üzerine sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiştir. Söz konusu olayda kullanılan taş ocağı çay mangalının açık arazide yemek pişirmek veya su ısıtmak amaçlı kullanılması gerekirken, kapalı bir alanda amaç dışı kullanılması sonucu bir ailenin yok olmasına neden olmuştur” denildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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