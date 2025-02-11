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3 kişinin öldüğü silahlı saldırının altından ''taciz'' iddiası çıktı

3 kişinin öldüğü silahlı saldırının altından ''taciz'' iddiası çıktı
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Adana'da medikal ürünleri satan iş yerinde 3 kişiyi öldüren zanlının, polise verdiği ifadede ''Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan, taciz edildiğini öğrendim. Bir anlık cinnetle yaptım.'' dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi’ndeki medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi. Kız arkadaşı A.A.'nın staj yaptığı iş yerine çift tabancayla gelen T.A., işletmeci F.K. (64) ile damatları Ö.O.E. (43) ve O.S.'e (29) peş peşe A. etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan K., E. ve S. kanlar içinde yere yığıldı, A. ise otomobiline binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolde, kayınpeder ve 2 damadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan T. A., Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda yakalandı. Olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen T.A. ifadesinde "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan, taciz edildiğini öğrendim. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın staj yaptığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım” dedi.

Polisin bilgisine başvurduğu A.A. da F.K.'nın kendisini elle taciz ettiğini iddia etti. A.A. konuyu anlattığı sevgilisi T.A.'nın da öfkelenerek olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

DHA

Etiketler adana iş yeri medikal silahlı saldırı
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