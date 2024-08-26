3 kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı

Ankara Keçiörende tartıştığı apartman yöneticisi ve yanlarında bulunan oğlu ve arkadaşını öldüren zanlı yakalandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 gün önce tartıştığı apartman yöneticisi Murat Z. ile oğlu Mücahit Z. ve oğlunun arkadaşı Mustafa Ö.'ü öldürüp, eşi Şengül Z.'yı ağır yaralayan komşuları Mecnun E. (42) yakalandı.

Yayla Mahallesi 1422'nci Sokak’taki bir apartmanda yönetici Murat Z. ile komşusu Mecnun E. arasında 3 gün önce bina yönetimi ile ilgili tartışma yaşandı. Taraflar arasında gece yarısı sıralarında yine tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Mecnun E. tabancasını çekip Murat Z., oğlu Mücahit Z., eşi Şengül Z. ve arkadaşı Mustafa Ö.'e tabancayla ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mücahit Z., Murat Z. ve Mustafa Ö.'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Şengül Z. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Mecnun E., Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, saklandığı adreste yakalandı. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Polis ekiplerinin, olay yeri inceleme çalışmaları sabah da devam ederken, şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Mecnun E. ve Murat Z.'nın yarım saat arayla aynı mahalle bakkalından alışveriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Bakkal Kazım Özet, "Taraflar birkaç gün önce tartışmıştı. Dün akşam saldırgan ve vurduğu kişilerden birisi buradan alışveriş yapmıştı. Dün aralarında bir sıkıntı yok gibi görünüyordu ama akşam olay olmuş. Saldırgan önce kadını vurmuş. Daha sonra da diğerlerine saldırmış. 3 kişi ölmüş, 1 de ağır yaralı varmış. Saldırgan vurduğu adam ile önceden arkadaştı" dedi.