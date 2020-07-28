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  4. 28 Temmuz 2020 12:31

3 PKK'lı terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'li teröristin daha öldürüldüğünü, 3 teröristin de sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.

3 PKK'lı terörist daha öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/PYD'li ile 1 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi. 

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/PYD'li, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

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