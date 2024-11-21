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3 polisi vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 polisi silahla yaralayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin, aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı polis memurları Gümüştekin ve Tozun 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

HUSUMETLİLERİ SANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Olaydan kısa bir süre sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştiren M.S.Ç.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Eski muhtar adayı olduğu öğrenilen M.S.Ç.'ye çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Gece boyunca düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. M.S.Ç.’nin polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 polisi silahla yaralayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin, aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan polis ekiplerine düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turabi Caddesi'nde bulunan marketin önüne bir otomobilin gelmesi ve o sırada ihbar üzerine sokakta bulunan polis memurlarının vurularak yere yığılması yer aldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 polisi silahla yaralayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin, aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

‘MAHALLELİ GECEYİ GERGİN GEÇİRDİ’

Olayın meydana geldiği Turabiye Mahallesi'nde oturanlar da geceyi gergin geçirdi. Sokağa çıkan vatandaşlar, ‘Polise kalkan eller kırılsın’ sloganlarıyla yürüdü, şüphelilerin iş yerlerine taş ve sopalarla saldırarak zarar verdi. Polis ekipleri ortamı yatıştırmaya çalıştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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DHA

Etiketler izmir Seferihisar polise saldırı
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