3 terörist daha öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
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