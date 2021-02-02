3 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

