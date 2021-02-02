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  4. 02 Şubat 2021 11:00

3 terörist daha öldürüldü

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.

3 terörist daha öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
 

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