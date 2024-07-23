3 TIR birbirine girdi; yol trafiğe kapandı
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Samsun'da 3 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonrası Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istikameti, trafiğe kapandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Terme ilçesi Sakarlı mevki Samsun-Ordu karayolunun 76'ncı kilometresinde meydana geldi. biri Ukrayna plakalı 3 TIR, birbirine girdi. Hasarlı kaza sonrası Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istimameti, trafiğe kapandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yolda uzun kuyruklar oluşurken, araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Trafik akışı banketten sağlanıyor.
DHA
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