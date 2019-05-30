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  4. 30 Mayıs 2019 11:09

3 yaşındaki çocuğa ilaç dayağı

Bursa’nın Nilifer ilçesinde bir kadın ilacını içmeyen 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez Nilüfer İlçesinde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilacını içmek istemeyen 3 yaşındaki kızına sinirlenen ve annesi olduğu tahmin edilen kadın, onu ikna edemeyince şiddet uygulamaya başladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, bir marketin önünde bebek arabasıyla oturan kızına ilacı vermek isteyen kadın; kızının istememesi üzerine ilk olarak tokat attı ve sonrasında hırsını alamayıp bebek arabasını tekmeledi. Küçük kızın ablası olduğu sanılan büyük kız ise annesini engellemeye çalıştı.
Hayli sinirlenen kadın çocukları alarak gözden kayboldu.

İHA

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