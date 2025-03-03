3 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hacıishak Mahallesi 135. Sokak'ta tek katlı evde belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.

Yangın söndürüldükten sonra evde 3 yaşındaki G.B. isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında çocuğun evde yalnız olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA