3 yaşındaki Serhat'ın korkunç ölümü
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Serhat I. (3), Sumaklı Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde atık suyun toplanması için kazılan 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü.
Bir süre sonra çocuğun çukura düştüğünü fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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